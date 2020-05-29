Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ilk kez kılındı - ADANA

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'nin avlusunda, vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun serdikleri seccadelerin üzerinde namazını kıldı.İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cuma namazına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de katıldı.

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