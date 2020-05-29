Doğu Akdeniz'de cuma namazı, Kovid-19 salgını sonrası ilk kez kılındı

Adana'da, Sabancı Merkez Camisi'nin avlusunda, vatandaşlar cuma namazı için saf tuttu.
Vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uygun serdikleri seccadelerin üzerinde namazını kıldı.
İl Müftüsü Hasan Çınar'ın kıldırdığı cuma namazına, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül de katıldı.
- Mersin
Mersin'de, amatör takımların karşılaşmalarının oynandığı Akdeniz ilçesindeki Seyfi Ali Türkoğlu Sahası, uzun aradan sonra namaz kılmak isteyen vatandaşlara ev sahipliği yaptı.
Çok sayıda vatandaşın katıldığı namaz öncesinde görevliler tarafından katılımcıların ateşleri ölçüldü ve maske dağıtıldı. Bazı dernekler de vatandaşlara tek kullanımlık seccade hediye etti.
İl Müftüsü Şaban Kondi'nin kıldırdığı namaza, Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da katıldı.
Toroslar ilçesinde de vatandaşlar, cuma namazı için Koray Aydın Stadı'nda bir araya geldi.
İmam Rıdvan Burak Adıyaman'ın kıldırdığı cuma namazında maske takarak önlem alan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uydu.
- Hatay
Hatay'da ise "Anadolu'da inşa edilen ilk cami" olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camisi'nde vatandaş cuma namazı için saf tuttu.
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince cami girişinde tedbirler alındı. Kapasitenin dolması üzerine içeriye alınmayan vatandaşlar, diğer camilere yönlendirildi.
Camiye gelen vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak avluya serdikleri seccadelerinin üzerinde namazını kıldı.
İskenderun'daki Nihal Atakaş Camisi'nde de vatandaşlar kurallara uyarak cuma namazını kıldı.
Öte yandan, bazı ilçelerde vatandaşların, halı saha ve semt pazarı yerlerinde de namaz kıldığı görüldü.
- Osmaniye
Osmaniye'de tarihi Envar-ül Hamit Camisi'ne gelen vatandaşların, girişte sağlık görevlilerince ateşleri ölçüldü, maskesi olmayanlara maske dağıtıldı.
İl Müftülüğü görevlileri, vatandaşlara ne kadar aralıklarla saf tutmaları gerektiğini gösterdi. İl Müftüsü Ali Rıza Tahiroğlu da nasıl saf tutulacağıyla ilgili bilgilendirmelerde bulundu.
Avluda kılınan namazda, burası dolunca vatandaşlar başka camilere yönlendirildi.
İl merkezinde 51 cami, 3 kapalı semt pazarı ile Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına uyarak namazlarını kıldı.
,Eren Bozkurt,Sezgin Pancar,Serkan Avcı,Ozan Efeoğlu
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