Doğu Akdeniz'de 14 yaş ve altı çocukların "sokak" mutluluğu

Adana'da, Atatürk Parkı'na aileleriyle saat 11.00'den itibaren gelen çocuklar, sosyal mesafeye uygun şekilde oyun oynadı.Maske takan çocuklar, yeşil alanlarda ve oyun gruplarında eğlendi.Bazı çocuklar paten, bisiklet ve kaykayla güneşin tadını çıkardı, bazıları da güvercinlere yem attı.

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