Doğu Akdeniz Bölgesi'nde Kovid-19 tedbirleri - HATAY

AA

Adana'da Yüreğir Belediyesi tarafından, 65 yaş ve üstü vatandaşlara sıcak yemek hizmeti başlatıldı.Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in uygulamayı sosyal medya hesabından "65 yaş üstü büyüklerimiz yemekleriniz bizden" mesajıyla ile duyurduğu belirtildi.

"Sıcak yemek" uygulamasının, Yüreğir Kaymakamlığı iş birliğinde, özellikle tek başına yaşayan ve ihtiyaçlarını karşılayacak yakını bulunmayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olan vatandaşların mağdur olmaması için başlatıldığı bildirildi.Kocaispir, açıklamasında, "Yaşadığımız bu sıkıntılı günlerde 65 yaş üstündeki büyüklerimize Yüreğir Belediyesi olarak, her gün sıcak yemekler bizden, diyoruz. Biz sizin için her türlü fedakarlığı yapmaya hazırız. Siz evde oturmanın tadını çıkarın." ifadelerini kullandı.

Açıklamada, Yüreğir Belediyesi Aşevinde günlük hazırlanan sıcak yemek uygulamasından faydalanmak isteyen vatandaşların Yüreğir Kaymakamlığına telefon ile başvurabilecekleri kaydedildi.

- Mersin

Mersin'de Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından Kovid-19 önlemleri kapsamında, hem N95 standardında hem de basit cerrahi tip maske üretiliyor.Günde 8 saatlik mesaiyle maske üretimine başlayan Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğretmen ve öğrenciler, çift vardiya sistemiyle taleplere karşılık vererek piyasadaki maske açığını kapatmayı hedefliyor.Mersin Milli Eğitim Şube Müdürü Yılmaz Gündoğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, maske talebine yetişmek için yoğun mesai harcadıklarını söyledi.

İyi bir üretim kapasitesine sahip olduklarını aktaran Gündoğan, "Saatte 900 maske üretim kapasitesine sahibiz. Günlük olarak 7 bin 200 maske üretimi yapıyoruz. Talebi karşılayamama durumunda ise iki vardiya şeklinde maske üretim sayısını 15 bine çıkarabiliyoruz." dedi.

Gündoğan, birçok ilden talep aldıklarını belirterek, bu alanda açığı kapatmayı hedeflediklerini dile getirdi.Çamlıbel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Hatice Kılınç da ülkenin ihtiyaçları doğrultusunda maske üretimine devam edeceklerini dile getirerek,"Meslek liselerimiz üretim noktasında çok önemli bir yer. Ülkemizin en ihtiyaç duyduğu dönemde okulumuz olarak böyle bir sürece destek vermek bizim için gurur verici." diye konuştu.

Akdeniz Belediyesince ilçe genelinde başlatılan dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor.Belediyeye bağlı ekipler, kamu ve özel sektör binalarının ardından cadde, sokak, park ve yeşil alanları dezenfekte etmeye başladı.Gülnar ilçesinde de 65 yaş ve üstü olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için gıda desteğinde bulunuldu. İlçede belediye ekipleri tarafından dezenfeksiyon çalışmaları da devam ediyor.

Toroslar Belediyesi ekiplerince, koronavirüs tedbirleri kapsamında ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalar, otobüs durakları, yolcu minibüsleri, sağlık merkezleri ve vatandaşların ortak kullanım alanlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.- HatayHatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri, 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için personel görevlendirdiklerini duyurdu.

Hassa ilçesinde, Hatay Büyükşehir Belediyesi ile Hassa Belediyesine bağlı ekipler, ilçe merkezindeki Hürriyet Caddesi, Bintaş Caddesi ile Derviş Paşa Bulvarı'nı trafiğe kapatarak temizlik ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.Çalışma kapsamında kaldırımlar ile vatandaşların yoğun bulunduğu alanlar da dezenfekte edildi.

Antakya Belediyesi ekipleri, bazı park ve mesire alanlarının koronavirüs ile mücadele kapsamında geçici olarak kapatıldığını duyurdu.Polis ekipleri de kent merkezindeki caddelerde ekip araçlarıyla anons yaparak vatandaşları evde kalmaları konusunda uyardı.

- Osmaniye

Osmaniye Belediyesince koronavirüs tedbirleri kapsamında restoran, fırın ve gıda satışı yapan yerlerde denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde restoranların oturma düzeniyle satış yapıp yapmadığı, unlu mamüller ve gıda satışı yapan yerlerde satılan ürünlerin elle temasının önüne geçilmesi için gereken önlemleri alıp almadığı kontrol edildi.

Kent merkezinde polis ekipleri, ana cadde ve arterlerde vatandaşları zorunlu haller dışında dışarı çıkmamaları için megafonla uyardı.Kadirli ilçesinde ise zabıta ekipleri, yasağa rağmen sokağa çıkan 65 yaş üstü kişileri uyararak evlerine götürdü. İlçe merkezindeki park ve bahçelerde yapılan denetimlerde 100'den fazla 65 yaş üstü şahsın uyarılarak evlerine gönderildiği belirtildi.

Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, risk grubunda bulunan 65 yaş üstü kişilerin sokağa çıkma yasağının ardından denetimlere başladıklarını belirterek, uyarılarda bulunulduğunu söyledi.Tarhan, koronavirüsün yayılmaması için alınan kararlara herkesin uymasını istedi.