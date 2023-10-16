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        Haberler Yaşam Doğru bir makyaj tarzı ile adeta gençleşen kadınların şaşırtan değişimleri

        Doğru bir makyaj tarzı ile adeta gençleşen kadınların şaşırtan değişimleri

        Bir makyaj sanatçısı olan Okcaha Tpyhoba, makyaj tarzının önemini gösteren değişim fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Önce ve sonrasının yan yana verildiği karelerde, renk ve stil seçiminin yaş faktörünü bile etkilediği açıkça görülüyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:44
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        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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