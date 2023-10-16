Doğru bir makyaj tarzı ile adeta gençleşen kadınların şaşırtan değişimleri
Bir makyaj sanatçısı olan Okcaha Tpyhoba, makyaj tarzının önemini gösteren değişim fotoğraflarıyla şaşırtıyor. Önce ve sonrasının yan yana verildiği karelerde, renk ve stil seçiminin yaş faktörünü bile etkilediği açıkça görülüyor.
Giriş: 16.10.2023 - 22:44 Güncelleme: 16.10.2023 - 22:44
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Kaynak: Okcaha Tpyhoba Instagram
Haberi Hazırlayan: Başak Kanık