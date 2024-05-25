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        Haberler Yaşam Doğru anda doğru yerde olmak: Nadir anlarda yakalanmış 13 kare!

        Doğru anda doğru yerde olmak: Nadir anlarda yakalanmış 13 kare!

        Bazen doğru anda doğru yerde olduğunuzda yanınızda bir kameranın olması büyük önem taşır. Bu 13 kişi bir sosyal medya platformunda yakaladıkları nadir anları paylaştı. Donmuş bir sörfçüden, gözünde güneş olan bir kediye kareler büyük ilgi topladı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 12:00 Güncelleme: 24.05.2024 - 23:59
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        • 1

          Hayat, bazen en beklenmedik anlarda en büyüleyici ve komik kareleri sunar. "Doğru anda doğru yerde olmak" dedikleri, işte tam da bu anlarda gerçekleşir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen o nadir anları yakalamak, bir nevi sanat eseri gibidir. İşte, böyle nadir anların ölümsüzleştiği 13 kare!

        • 2

          1. "Aralık ayında Superior Gölü'nde sörf yapan bir Yooper... Üşümüş görünüyor."

        • 3

          2. "Patates kızartmasını yakalayan bir kuş."

        • 4

          3. "Çiçekç kız bu düğün saçmalığından bıkmış görünüyor."

        • 5

          4. "Camın arkasından pikselleşmiş oğlumun fotoğrafı."

        • 6

          5. "Eyalet polisi kıdemli askeri Cepelnik, bu ayıları kurtarmayı başardı."

        • 7

          6. "Gözünde güneş olan bir kedi."

        • 8

          7. "Sabah arabama bindiğimde ön camda oturan bir kurbağa olduğunu fark ettim."

        • 9

          8. "Bir çocuk havuza atlarken mükemmel bir anda kameraya yakalandı."

        • 10

          9. "Daha büyük bir kutu yeşil fasulyenin içine kapatılmış bir kutu yeşil fasulye - bu nasıl oluyor?"

        • 11

          10. "İş arkadaşımın kedisi."

        • 12

          11. "Bisiklet koltuğunun içinde büyüyen bu yosun kolonisi."

        • 13

          12. "Bu an İstanbul'da yakalandı."

        • 14

          13. "Beni burada asla bulamayacaklar."

          Kaynak: Bright Side

          Fotoğraf kaynak: Reddit

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