Doğru anda doğru yerde olmak: Nadir anlarda yakalanmış 13 kare!

Hayat, bazen en beklenmedik anlarda en büyüleyici ve komik kareleri sunar. "Doğru anda doğru yerde olmak" dedikleri, işte tam da bu anlarda gerçekleşir. Göz açıp kapayıncaya kadar geçen o nadir anları yakalamak, bir nevi sanat eseri gibidir. İşte, böyle nadir anların ölümsüzleştiği 13 kare!