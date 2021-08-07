Dogecoin sosyal medyanın en çok konuşulan başlıklarından biri oldu. Elon Musk önce Twitter'da profil fotoğrafını daha öncesinde güneş gözlüklerinde Dogecoin simgesi olan bir görseliyle değiştirmiş ardından profiline "memes büyücüsü" yazmıştı. Elon Musk'ın bu adımları Dogecoin'e yönelik destek olarak yorumlanmış bu nedenle de Dogecoinde yükseliş yaşanmıştı.

DOGECOİN NEDEN DÜŞTÜ?

Elon Musk, Twitter profil resmini bir uzay roketi olarak güncelleyerek, eskisini (Doge silüeti) ortadan kaldırdı. Bu durum Dogecoin yatırımcılarını etkiledi. Elon Musk bir süredir Dogecoin ile ilgili herhangi bir paylaşımda bulunmuyor. Ancak “B Word” konferansında Bitcoin (BTC)’den bahsetti ve bu sırada kişisel olarak bazı “köpek türünden” bazı kripto paraları tuttuğunu açıkladı

Dogecoin'de yaşanan düşüşün ardndan yatırımcılar Elon Musk'tan yeni bir atak bekliyor.

DOGECOİN KAÇ DOLAR?

Dogecoin 0,235560 dolar civarında seyrediyor.