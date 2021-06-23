Dogecoin'in kurucusundan itiraf gibi açıklama! Dogecoin neden düşüyor? Dogecoin kaç dolar?

2013 yılında bir şaka olarak yaratılan ve Elon Musk'ın tam da bu sebeple desteklediği Dogecoin'de bugün büyük bir düşüş yaşanıyor. Bu düşüşte Çin'in aldığı kararlar etkili oldu.

Dogecoin, Elon Musk tarafından keşfedilmesiyle birlikte çığır açıcı bir büyüme kaydetmişti. Bir yıldan kısa sürede neredeyse sıfırdan 0.72 dolara kadar çıkan popüler kripto para birimi, rekor üstüne rekor kırdı.

DOGECOİN'İN OLUŞTURDUKTAN HEMEN SONRA SATTILAR

Billy Markus ve Jackson Palmer tarafından icat edilen kripto para birimi, eğlenceli ve geleneksel bankacılık ücretlerinden muaf bir ödeme sistemi olmayı hedefliyor. İlk kez 6 Aralık 2013‘te hayatımıza giren Dogecoin, son olarak kurucusunun yaptığı ilginç bir itirafla gündeme geldi.

Her iki kurucu da Dogecoin’i yarattıktan kısa bir süre sonra sattılar ve o zamandan itibaren geliştirici değil izleyici konumunda yer aldılar. Bunlardan Jackson Palmer sakin ve sessiz bir hayat yaşamayı tercih ederken, Billy Markus, Dogecoin topluluğunda aktif bir ses olmaya devam ediyor.

BİTCOİN'DEN SON DURUM

Çin'in kripto para madenciliğine yönelik kısıtlama ve denetimleri artırmasıyla Bitcoin dün 30.000 doların altına gerilemişti.

28.893 dolara kadar gerileyen Bitcoin bu seviyeden gelen alımlarla yükselişe geçti. Bu sabah itibarıyla Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.1 yükselerek 34.275 dolara yükseldi.

Benzer şekilde Ethereum da yüzde 4 değer kazanarak 2.020 dolara tırmandı. Binance Coin yüzde 2.3 yükselirken Dogecoin'deki yükseliş yüzde 10'u buldu.

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 78'i son 24 saatte dolar bazında değer kazandı.