Mehdi ve Zeynep hayatları boyunca hem aileleri hem de içinde bulundukları şartlar nedeniyle oldukça zor günler geçirmişler. Her ikisinin de ruhu çocukluklarında aldıkları yaralarla dolu olan bu ikili, aşk ve aidiyet hislerini birbirlerinde arıyorlar. Birlikte yaralarını sarmaya ve birbirlerinin ilacı olmaya çalışıyorlar. İkilinin bu yolculuğu aşka dair pek çok şey anlatıyor. Doğduğun Ev Kaderindir kitaptan uyarlanan bir dizi olmasına rağmen dizi bazı noktalarda kitaptan farklı ilerliyor.