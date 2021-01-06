Doğduğun Ev Kaderindir bu akşam neden yok? Sorusu TV8 yayın akışında yer almayınca merak konusu oldu. Başrolünü Demet Özdemir ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı gerçek hayattan esinlenen Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölümü ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR BU AKŞAM NEDEN YOK?

Yeni yıl ile birlikte dizilerin reklam anlaşmaları da yenileniyor. Bu nedenle diziler 1 veya 3 hafta boyunca yayınlanmıyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 27. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Doğduğun Ev Kaderindir 27. yeni bölümü 13 Ocak 2021 Çarşamba günü TV8 ekranlarında yayınlanması bekleniyor.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Zeynep, Mehdi ile yaşadıklarından sonra normal hayata dönmekte zorlanır. Üzerinde hala yaşadığı travmanın etkileri vardır. Ailesinden ve Barış’tan gördüğü destekle iyileşmeye çalışan Zeynep kalbinde de farklı kıpırtılar hissetmeye başlar ama bunları kabullenmeye henüz hazır değildir.

Bebeğinin gelişiyle cezaevinde geçirdiği zaman Mehdi’ye çok ağır gelir. Bir yandan da aklı hala Zeynep’tedir. Ona içindekileri anlatmanın bir yolunu bulmak ister. Cemile ise Mehdi’nin karşısına bambaşka bir teklifle çıkacaktır.

Savaş hem Zeynep hem de ailesiyle yakınlaşır ve bu sıcak ortamı çok sever. Barış’ın aklından ve kalbinden geçenleri okumakta zorlandığı için de Zeynep’i korumak adına Barış’a tavır almaya başlar. Barış da karmakarışık bir durumdadır ve Zeynep’e karşı nasıl