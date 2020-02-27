Doğduğun Ev Kaderindir 8. bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Doğduğun Ev Kaderindir'de Zeynep ile Mehdi hayatlarını yola koymak için çabaladı. Mehdi, Zeynep'e aşık olduğunu itiraf etti. Ancak Benal'in her an Zeynep'e karnındaki çocuktan bahsedecek olması büyük bir tedirginlik yaratıyor. Dizinin yeni bölüm fragmanında, Zeynep'in hesap sorar gibi, Bana kocamla ilgili söylemek istediğin bir şey var mı, Benal?" demesi büyük bir şok yaratıyor. Zeynep gerçekleri öğrendi mi? Doğduğun Ev Kaderindir 9. yeni bölüm fragmanı ve 8. son bölüm özeti haberimizde.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 9. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 8. SON BÖLÜM ÖZETİ

Zeynep, geleceğinden vazgeçme noktasına gelir. Ancak Mehdi’nin attığı adım, Zeynep’in ayaklarının yere daha da sağlam basmasına destek olur.

Müjgan’ın kapattığını sandığı bazı defterler, hiç beklemediği bir anda açılır. Hayat, Müjgan’ı da zayıf yerlerinden sınamaya başlar.

Zeynep, Mehdi’ye sürpriz yapmaya hazırlanırken kendisi daha büyük bir sürprizle karşılaşacaktır.