Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 23. son bölümünde; Mehdi uzaklaştırma cezası alıyor. Zeynep her şeye rağmen, tek başına güçlü bir şekilde ayakta kalmaya çalışırken Mehdi'nin çıkardığı zorluklara göğüs geriyor. Diziseverler merak ediyor: Doğduğun Ev Kaderindir 24. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Doğduğun Ev Kaderindir 23. son bölüm özeti...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 23. SON BÖLÜM ÖZETİ

Müjgan’ın acısı herkesin yüreğini kavurur. Yaşanan keder ve kayıpla tekrar birbirlerine kenetlenirler. Mehdi suçluluk duygusuyla dibe vururken Zeynep onun yanında olmak için aralarındaki sorunları görmezden gelir. Zeynep’e bir can simidi gibi sarılan Mehdi yine yanlış fikirlere kapılır.

Cemile acısıyla yüzleşmekte zorlanır. Nuh çaresizce hem Cemile’yi yalnız bırakmamaya hem de bir türlü rayına sokamadıkları işleri düzenlemeye çalışır. Mehdi’nin acısına sığınarak taşınmak için seçtiği ev ise herkesi şaşkınlığa uğratır.



Müjgan’ın kaybından çok etkilenen Zeynep bu sayede bambaşka bir davanın peşine düşmeye niyetlenir. Üstelik bu durum onu hiç beklemediği bir şekilde Barış ile karşı karşıya getirecektir.





Tüm bunlar yaşanırken Barış ve Nermin’in peşine düştükleri başka bir sır ortaya çıkar. Bunu öğrenen Zeynep derinden sarsılır ve büyük bir karar verir. Bu kararla sadece Zeynep’in değil Mehdi’nin de hayatı değişecektir.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Doğduğun Ev Kaderindir yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.