Doğduğun Ev Kaderindir oyuncuları kimler? sorusu dizinin bu akşam ekranlara gelen ilk bölümünün ardından soruluyor. Doğduğun Ev Kaderindir'de zorlu bir aşk hikayesi anlatılırken, zengin ve fakir arasındaki uçurum da gözler önüne seriliyor. İşte Doğduğun Ev Kaderindir 2. yeni bölüm fragmanı ve oyuncuları...

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 2. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR OYUNCULARI KİMLER?

DEMET ÖZDEMİR: ZEYNEP

İBRAHİM ÇELİKKOL: MEHDİ

ENGİN HEPİLERİ: FARUK

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR KONUSU NEDİR?

'Doğduğun Ev Kaderindir' dizisi Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun çok okunan kitabı Camdaki Kız’dan esinlenerek televizyona uyarlanacak. Doğduğun Ev Kaderindir dizisinde Mehdi ve Zeynep’in zorlu aşk efsanesi izleyicisi karşısına çıkarılacak. Çocukken büyük acılar çeken Mehdi ve Zeynep zorlu bir hayat mücadelesi içindedir ve ikisinin de ruhları yıllar geçse de çocukken aldıkları yaralarla doludur. İki yaralı ruh aidiyet hissini birbirinde bulacak. İkilinin bu yolculuğunu artık yalnızca sözlüklerde bulunan aşka dair tüm kelimeleri izleyicisine yeniden anlatacaktır.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Doğduğun Ev Kaderindir dizisi çekimleri İstanbul'un Beşiktaş ve Beykoz ilçelerinde gerçekleşiyor.