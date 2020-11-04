Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 18. son bölümünün ardından merakla 19. yeni bölüm fragmanı beklenmeye başlandı. Peki yeni bölüm fragmanı yayında mı?

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 18. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep’in kararlı tutumuyla bir kez daha karşı karşıya kalan Mehdi bu kadarının haksızlık olduğunu düşünmeye başlar. Artık kendisinin de farklı bir yol izlemesinin zamanı geldiğini düşünür. Önüne konulan boşanma dilekçesiyle daha da hırslanır ve kritik bir karara imza atar.

DOĞDUĞUN EV KADERİNDİR 19. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Doğduğun Ev Kaderindir 19. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...