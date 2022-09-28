Geyik muhabbeti!

Manisa'da, proje kapsamında Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından doğaya salınan 14 kızıl geyikten 1'i her gün Spil Dağı'ndaki aynı restorana gelip, yiyecek bekliyor.
Manisa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen 'Nesli Tehlike Altında Olan Türlerin Tekrar Eski Yerlerine Kazandırılması' projesi kapsamında Spil Dağı'na bırakılan 14 geyikten 1'i her sabah Spil Dağı'nda bulunan bir restorana gelerek, kendisine verilen bayat ekmekleri ve yemek artıklarını yiyor.
Restoran çalışanlarının 'Mete' adını verdiği geyiğin restoran çalışanlarının elinden beslendiği anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Restoran şefi Orhan Kalkan, geyiklerin yaklaşık 4 ay önce Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından doğaya bırakıldığını belirterek, "Bir gün sabah çıktığımda geyik karşıma çıktı. Benim de elimde hayvanlara vermek için bayat ekmekler vardı, ekmeği geyiğe uzatınca hemen aldı. Ondan sonra sabah akşam tekrar gelmeye başladı. Aramızda bir arkadaşlık oluştu. Yaklaşık bir aydır her gün restoranıma geliyor. Hatta geçen gün mutfak bölümüne girmek istedi. Restorana giremeyeceğini ve yasak olduğunu söyledim" diye konuştu.
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