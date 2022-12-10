O sahne gerçek mi oluyor?

Türkiye’nin önde gelen yönetmenlerinden Yavuz Turgul’un senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini yaptığı, başrollerini Şener Şen (Baran) ve Uğur Yücel’in (Cumali) oynadığı 1996 yapımı Eşkıya filminin en önemli sahnelerinden birisinde; Baran ölmek üzere olan Cumali’ye şöyle sesleniyor:

“Korkma! Sadece toprağa gideceksin. Sonra toprak olacaksın, sonra sularla birlikte bir çiçeğin bedenine yürüyeceksin. Oradan özüne ulaşacaksın. Çiçeğin özüne bir arı konacak. Belki, belki o arı ben olacağım…”

Bu sözler felsefi anlamda “panteizm”e işaret etse de bugün, uzak diyarlarda, ABD’de yeni başlayan bir uygulamayı hatırlatıyor. Western Carolina Üniversitesi Adli Osteoloji Araştırma İstasyonu tarafından yapılan çalışma, belki tuhaf gelse de tabiata dönüşü esas alıyor…