İHA

Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğaya 30 çuval moloz atan şahıslar, belediye ekiplerine yakalanınca ilginç bir cezaya çarptırıldılar. 2 kişi, doğaya attıkları 30 çuval molozu tekrar kendileri toplamak zorunda kaldı. İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban sosyal medyadan çağrıda bulunarak, "Hem geri topladınız hem de ceza ödeyeceksiniz. Belediyeyi arasaydınız 30 çuvalı 105 liraya alabilirdik" dedi.

Şehrin genelinde temizlik harekatı başlatan İnegöl Belediyesi, aynı zamanda çevreyi kirletenler hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya devam ediyor. Temizlik konusu üzerine bir çok çalışmalar ve farkındalık oluşturan uygulamalar yapan İnegöl Belediyesi, çevreyi kirleten kişilere de gerekli yasal işlemi uyguluyor.

ÇEVREYİ KİRLETENLERE PAYLAŞIMLI CEVAP

İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, daha önce de sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla gelişigüzel olarak dereye moloz atan kişiyi paylaşımla uyarmıştı. Başkan Alper Taban bu kez de yeni bir video ile çevreyi yine moloz atıkları ile kirleten kişilerin videosunu paylaştı.

KİRLETTİKLERİ GİBİ GERİ TOPLADILAR

İnegöl Belediyesi'nin uygulamasıyla moloz atıkları 5 çuvala kadar 30 TL, sonrasında çuval başına 3 TL'ye alınıp bertarafı gerçekleştirilirken, bu uygulamaya uymayan kişiler zabıta ekiplerinin takibine takıldı.

Eski Karacakaya Köyü'nde yol kenarına moloz atıkları atıldığı şikayeti üzerine takipte olan İnegöl Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tespit ettikleri kişileri yakalayarak attıkları molozları aynı şekilde geri toplattı.

"HEM GERİ TOPLADINIZ HEM DE CEZA ÖDEYECEKSİNZİ"

Başkan Alper Taban, konuyla alakalı sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı videolu paylaşımında, "30 çuval molozu 153'ü arayarak 105 liraya aldırmak varken doğaya atmak hiç yakışmamış. Hem geri topladınız, hem de üstüne ceza ödeyeceksiniz." ifadelerine yer verdi.

ENCÜMEN KARARIYLA CEZA KESİLECEK

Öte yandan çevreyi kirleten kişiler hakkında İnegöl Belediyesi Encümen Kurulu Tarafın Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddesi gereğince gerekli cezai işlem uygulanacağı öğrenildi.