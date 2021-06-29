Bingöl'ün Yayladere ilçesine bağlı Kalkanlı köyü sınırlarında bulunan Pargasur Şelalesi, kayalık alanın ortasından yaklaşık 30 metreden dökülüyor.
Her yıl özellikle mayıs ve haziran ayında kar sularının etkisiyle canlanan şelale, doğal güzelliği ve su sesiyle huzur veriyor.
Bingöl'e 70, ilçe merkezine 17 kilometre mesafedeki şelale, doğa tutkunlarının yanı sıra fotoğraf meraklılarını cezbediyor ve özellikle hafta sonu misafirlerini ağırlıyor.
Eşsiz doğal güzellikleri barındıran şelale, ziyaretçilere soğuk sularıyla serinlemenin keyfini yaşatıyor.
Şelalenin yanına Türk bayrağı asan SAR Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği sporcuları, kayalıklarından halatla iniş gerçekleştirerek güzel görüntüler oluşturdu.
Dernek, ayrıca şelalenin tanıtımına destek olmak amacıyla bölgeye tur düzenleyerek şehir dışından birçok kişinin doğal güzelliği görmesine sağladı.
"İNSANLARIMIZI BURAYA DAVET EDİYORUZ"
Derneğin Bingöl Birim Sorumlusu Ramazan Küçükhazar 5 kişiyle 7 kilometre yürüyerek şelaleye ulaştıklarını söyledi.
Şelalenin altında geçmişte tapınak olarak kullanılan mağaraların da bulunduğunu anlatan Küçükhazar, "Pargasur Şelalesi çok fazla bilinmiyor ancak turlar düzenleyerek tanıtıma katkı vermeye çalışıyoruz. Mevsimlere göre suyun şiddeti değişiyor. İnsanlarımızı buraya davet ediyoruz." dedi.
"BURADA NEFES ALDIĞINIZI HİSSEDİYORSUNUZ"
Adana'dan gelen Büşra Gökşenli de Bingöl'ün bu tür güzelliklerini yeni gördüğünü belirtti.
Gökşenli şöyle konuştu:
"Çok güzel bir yer. Sadece şelaleye çıkan yolların düzeltilmesi lazım. Bingöl'ü havası ve suyu nedeniyle her zaman beğeniyorum. Adana'da nemli havadan dolayı yapış yapış oluyor insan. Burada nefes aldığınızı hissediyorsunuz. Manzarası büyüledi bizi. Gelmek isteyen varsa herkese tavsiye ediyorum."
Aydın'dan gelen öğretmen Münevver Karakaya da şehir hayatında uzaklaşarak böyle bir tabii güzelliği ziyaret etmelerinin kendilerine çok iyi geldiğini dile getirdi.
Karakaya, "Bütün öğretmen adaylarının tercihlerinde Bingöl'ü yazmalarını önerebilirim" dedi.
İngilizce öğretmeni Figen Bayat da "Saklı bir cennet varmış dediler. Gelip gördük, çok beğendik" diye konuştu.
Sevgi Sezgin de burayı ilk kez gördüğünü dile getirerek, "Gerçekten çok güzel bir yer. Bingöl'ün güzel bir doğası var, şelale de bu doğanın bir parçası" ifadesini kullandı.
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