Doğaseverlerin sonbahardaki uğrak noktası: "Salördek ormanları"

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Sahip olduğu yüksek rakımlı yaylalar ve buzul göllerle öne çıkan Pülümür ilçesi, sonbaharda doğaya yansıyan sarı tonlarla göz alıcı güzelliğe büründü.

İlçeye bağlı Salördek köyündeki ormanlar da ekim ayında kendini iyice hissettiren sonbaharla renklendi.

Her mevsim farklı güzellikteki köyde, sarı, yeşil, kahverengi ve kızılın tonlarına bürünen çeşitli ağaç türleri eşsiz görüntü oluşturuyor.

Yoğunlukla meşe ağaçlarının bulunduğu ormanlık alanda, yaprakları sararan ceviz, kavak ve yabani meyve ağaçlarında adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

Göz kamaştıran ormanlar, hafta içi ve hafta sonu tatilinde doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen yerli ve yabancı turistleri ağırlıyor.

Gezi turları ya da özel araçlarıyla günübirlik bölgeye gelen ziyaretçiler, doyasıya sonbahar manzarasının tadını çıkarıp ağaçların arasında keyifli vakit geçiriyor.

Salördek köyünde yaşayan Alişan Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Pülümür ilçesinin doğasıyla çok güzel olduğunu söyledi.

Sonbaharın gelişiyle köyündeki ormanların renk değiştirdiğini ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

"Buradaki hava, su ve güneşi başka yerlerde yaşayan insanlar biraz zor bulur. Bu yüzden de buradaki güzelliklere sahip olmaktan dolayı çok mutluyum. Buranın doğası şu an çok harika oldu ve ekim ayında ise köyümüzün ormanları daha da güzelleşiyor. Ormanlar kızıllaşıyor, sarılaşıyor ve yapraklar dökülüyor. Yollar yapraklardan dolayı sapsarı oluyor. Aynı zamanda insanlarımızın da gelip bu ormanlarda vakit geçirmesi bize ayrı bir mutluluk veriyor."

Doğaseverlerden Abdurrahman Küçükdoğan, ailesi ile Salördek ormanlarına gezmeye geldiğini belirtti.

Tunceli'nin doğa harikası güzelliklere sahip olduğunu anlatan Küçükdoğan, "Munzur Vadisi'nden tutun da Pülümür Vadisi'ne kadar çok güzel yerler var. Burada her çeşit canlı türü ve endemik tür mevcut. Bizler de şu an ormanlarda renk cümbüşünün olduğu bir zamana denk geldik. Buradaki gezimizde çokça fotoğraf ve videolar çektik. Ormanın güzelliklerinden çok hoşnut olduk." dedi.

Abuzer Doğan da Gaziantep'ten Tunceli'ye gezmeye geldiğini ve rengarenk ormanda doyasıya vakit geçirdiğini kaydetti.