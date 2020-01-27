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Elazığ'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden etkilenen Malatya'nın Doğanyol ilçesinde ekipler çalışmalarını sürdürürken, depremzedelerin yaraları sarılmaya çalışılıyor.

Ferdi Durdu’nun haberine göre, 24 Ocak’ta Elazığ’ın Sivrice İlçesinde meydana gelen deprem sonucu Doğanyol’da enkaz altında kalan 4 kişi hayatını kaybederken, 29’u metruk olmak üzere 54 konut ise yıkıldı. 192 konutun ağır hasarlı olduğu ilçede artçı depremler sürüyor.

Camilerin minarelerinde ve birçok evde hasar meydana gelirken, ekipler ilçede çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar, AFAD ve Kızılay tarafından kurulan çadırlarda kalırken, ilçeye yardımlarda gelmeye devam ediyor.

DEPREMDE HER ŞEYİNİ KAYBETTİ

Depremin şiddetli hissedildiği Doğanyol ilçe merkezi Çolak Mahallesi'nde iki katkı kerpiç evin yıkılması sonucu 32 yaşındaki anne Gamze ve 6 yaşındaki oğlu Yusuf Ali Say hayatını kaybetti.

Eşini ve oğlunu depremde kaybeden baba Nadir Say, deprem olduğu esnada evde olmadığını, sonrasında eşini aradığını ancak ulaşamadığını ifade etti.

Baba Say, “Ben Burç köyüne misafirliğe gitmiştim. Deprem sonrası kendimizi dışarı attık. O an telefona sarıldım, eşimi 2-3 sefer aradım ama ulaşamadım. Hemen bir arabaya atlayıp eve geldim. Elektrikler yoktu” diye konuştu.

Eve geldiğinde eşinin enkaz altında kurtarıldığını ifade eden Say, “Eşim ve oğlum enkaz altında kalmıştı. Komşular, arkadaşlarım ve bütün halk yardımcı olmuştu. Eşimi sedyeyle hastaneye götürdük. Hastanede kalp mesajı yaptılar ama hayatını kaybetti. Oğluma da müdahale ettiler ama kurtarılamadı” dedi.