Doğanşehir Belediye Başkanlığına Durali Zelyurt seçildi - MALATYA

AA

Doğanşehir Belediye Başkanı Vahap Küçük'un vefatının ardından, Doğanşehir İlçe Belediye Meclisi yeni başkanı seçmek amacıyla basına kapalı olarak toplandı.Belediye Başkanlığı seçimine AK Parti'den Durali Zelyurt ile CHP'den Eyüp Ersoy aday oldu.Seçimlerin birinci turunda Zelyurt 9, Ersoy ise 6 oy oldu, ikinci turda ise adaylar ilk turdaki oylarını korudu.Üçüncü turda ise Zelyurt 10, Ersoy ise 5 oy aldı.Zelyurt, aldığı oylarla ilçe belediye başkanı seçildi.