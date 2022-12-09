Doğanlar apartmanı davasında istinaftan flaş karar!

Sürveyan (gözetmen) gösterilen Gündüz Uysal tutuksuz yargılanırken, yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak ise firar etti. Hazırlanan iddianamede sanıklar hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ege Denizi'nde Seferihisar açıklarında, 30 Ekim 2020'de meydana gelen, 117 kişinin hayatını kaybettiği 6.6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesindeki Doğanlar Apartmanı'nda 15 kişi yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Depremin ardından başlatılan soruşturmada, binanın müteahhidi Çetin Doğan ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı tutuklandı.

28 Mart'taki duruşmada savcı, mütalaasında, sanıklardan Çetin Doğan ve Mehmet Sedat Boyacı'nın "olası kastla öldürme" suçundan, Gündüz Uysal'ın ise "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Savcı, firari Bedriye Işıldak'ın dosyadan ayrılmasını istedi.

İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenilen bilirkişi raporunda proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ve sürveyan Gündüz Uysal'ın tali, müteahhit Çetin Doğan ve yapı fenni mesulü Bedriye Işıldak'ın asli kusurlu olduğu belirtildi.

FİRARİ SANIK ISILDAK'IN DOSYASI AYRILDI

Hazirandaki duruşmada müteahhit Çetin Doğan 18 yıl ve statik-betonarme proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı 12 yıl hapis cezasına çarptırılıp, tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Sürveyan Gündüz Uysal 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldı. Firari sanık Bedriye Işıldak'ın dosyası ise ayrıldı.

İTİRAZ ÜZERİNE DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Avukatların itirazları üzerine dosya istinafa taşındı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi, sanıkları yeniden yargılama kararı verdi. Geçen ay 14'üncü Ceza Dairesi'ndeki duruşmada esas hakkında mütalaa açıklandı.

Savcı, sanıklar Çetin Doğan ve Gündüz Uysal hakkında temel ceza tayin edilirken uygun bir cezaya hükmedilmesi ve alt sınırdan fazla uzaklaşılması gerektiği gözetilmeden az ceza tayini yapıldığını, Mehmet Sedat Boyacı hakkında ise fazla ceza tayini yapıldığına kanaat getirdi.

Esas hakkında mütalaasında Boyacı için tahliye talebinde bulunan savcı, sanıkların "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan ayrı ayrı 22'şer yıl 5'er ay hapisle cezalandırılması isteminde bulundu. Avukatların esas hakkında mütalaaya savunmaları için süre taleplerini kabul eden mahkeme, Mehmet Sedat Boyacı'nın ise yurt dışı çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi.

TUTUKLU SANIK SEGBİS İLE KATILDI

Sanıkların yargılamalarına bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14'üncü Ceza Dairesi'nde devam edildi. Tutuklu sanık Çetin Doğan duruşmaya SEGBİS ile katılırken tutuksuz sanık proje müellifi Mehmet Sedat Boyacı ile taraf avukatları ve müştekiler de salonda hazır bulundu.

SANIK AVUKATLARI BERAAT İSTEDİ

Duruşmada söz verilen Doğan, sağlık sorunları olduğunu söyleyip, beraatini istedi. Doğan, "Suçlamaları kabul etmiyorum. Yıkılan binada tahribat söz konusudur. Sağlık sorunlarım var ve cezaevinde yaşayamıyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi. Sanıkların avukatları da beraat isteminde bulundu.