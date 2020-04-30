Doğanın "şeytan tüyü" arazilere renk katıyor

30 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Papatyagiller ailesinden olan ve halk arasında "şeytan tüyü" olarak da bilinen karahindiba, hayat bulduğu arazilere renk katıyor.
Halk arasında "şeytan tüyü" isminin yanı sıra "aslandişi" adıyla da anılan karahindiba, yurdun birçok bölgesinde yetişiyor.
Beyaz ve yuvarlak tüylü kısmıyla fotoğraflara konu olan karahindiba, Iğdır'da da süslediği arazileri ziyaret edenlere görsel güzellikler sunuyor.
Iğdır Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Dr. Öğretim Üyesi Belkıs Muca Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, karahindibanın Latince adıyla "taraxacum" bitki grubuna ait bir bitki olduğunu söyledi.
Bu bitkinin Türkiye'de papatyagiller ailesinden olduğunun bilindiğini ve sıklıkla görüldüğünü belirten Yiğit, "Bu bitkiler yılın farklı aylarında çiçekli ya da meyveli halleriyle karşımıza çıkabiliyorlar. Bilinen yaygın cinslerden bir tanesidir." dedi.
Karahindibanın açtığı toprakları süslediğini, bundan dolayı "doğanın süsü" olarak anıldığını aktaran Yiğit, şöyle devam etti:
"Çok güzel bir bitki grubudur ve fotoğraflara konu olan bitkilerden biridir. Çocukken meyvesini üflediğimizde uçmalarını sağlardık. Bunları uçuran şey meyvelerindeki tüysü yapıdır, bu tüysü yapıya popus adını veriyoruz. Bunların yayılmalarında rüzgar oldukça etkili, bunlar rüzgarda kendilerini bıraktıklarında popus sayesinde döne döne toprağa ulaşırlar, su buldukları takdirde çimlenerek yeni taraxacumları meydana getirerek hayatlarına devam ederler."
- "Bu güzel bitki doğaya adeta renk katmış durumda"
Bölgede çalışma yapan fotoğraf sanatçısı Mert Ekmekçi de karahindibanın özellikle bağ ve bahçe gibi alanlarda güzel görüntüler sunduğunu belirterek, şunları söyledi:
"Özellikle yeşillerin içinde açtığı beyaz meyvesiyle dikkati çeken karahindiba otunu fotoğraflamak için geldik. Daha önce de bu bitkiyi fotoğraflamıştım. Hepimizin çocukluğunda koparıp üfleyerek dağılmasını sağladığı bu güzel bitki doğaya adeta renk katmış durumda."
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