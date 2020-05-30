Doğanın öteki yüzü!

Bilim kurgu filmlerinden çıkmış gibi görünen bu ağaç tıpkı bir el bombası gibi patlayarak korku veriyor. Aynı zamanda dinamit ağacı olarak da bilinen 200 metrelik bu ağaç, üzerinde bulunan meyvelerini 25 km hızla fırlatabiliyor. Kabağa benzeyen bu meyveler ağaçlardan fırlaması sonucu çevredeki insanlara ve hayvanlara ciddi zararlar verebiliyor. Bu el bombası meyvelerini daha tehlikeli yapan şey ise 25 km hızla fırlarken etrafa saçtığı kimyasal maddeler.