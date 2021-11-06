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Doğanın içinde saklı Banakna Köprüsü asırlara meydan okuyor

Artvin'in Borçka ilçesinde dere yatağından yaklaşık 40 metre yükseklikte bulunan, adeta doğa ile bütünleşmiş tek kemerli Banakna Köprüsü 9 asırdır ayakta kalmayı başardı

06.11.2021 - 16:08 | Güncelleme: YAŞAM
AA

  • Artvin'in Borçka ilçesine bağlı Alaca köyünden geçen Deviskel Deresi üzerinde bulunan, Gürcü kaynaklarına göre 12. yüzyılda bölgede hüküm süren Gürcü Krallığı döneminde inşa edildiği belirtilen köprü, bölgedeki en eski tarihi yapılar arasında yer alıyor.

     

  • AA'nın haberine göre ismini köydeki Yangınlı Mahallesi'nin eski adından alan, ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki tarihi köprüye, araç yolunun bitiminden sonra yaklaşık 15 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor.

     

  • Aktif olarak kullanılmayan güzergahta yer alan köprü, ağaçlarla kaplı el değmemiş doğanın içinde adeta saklı bir hazine gibi keşfedilmeyi bekliyor.

     

  • "DERE YATAĞINDAN BU DENLİ YÜKSEK BAŞKA BİR KÖPRÜ YOK"

    Bölgede turist rehberliği yapan Osman Demir, köprünün yaklaşık bin yıllık geçmişe sahip olduğunu söyledi.

     

  • Banakna Köprüsü'ne, Borçka'dan 15 dakikalık araç yolculuğu sonrasında, dik bir patika yoldan yürüyerek ulaşıldığını anlatan Demir, "Köprü bölgedeki iki köy arasında ulaşımı sağlamak için yapılmış. Köylülerin kiliseye gidebilmek adına yaptığı bir köprü.

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