Köprünün neredeyse hiç kullanılmayan bir güzergahta olduğu için bilenmediğine dikkati çeken Yıldırım, "Harika bir köprü ve asırlara rağmen ihtişamını kaybetmemiş. Köprünün varlığından haberdar olduktan sonra fotoğraf tutkunu olarak gelip görmek ve fotoğrafını çekmek istedim. Fotoğraf tutkunları olarak buranın fotoğraflarını çekip gün yüzüne çıkartarak bilinirliğini artırmayı amaçlıyoruz." diye konuştu.