Doğanın gizli tehlikeleri: Asla dokunmamanız gereken beş zehirli bitki!

1. MANCHINEEL

Manchineel (Hippomane mancinella) Florida, Karayipler ve Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerine özgü yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Yaprakları ve meyveleri elmaya benzer ve bazen zararsız bir şekilde “plaj elması” olarak bilinir.

Ancak İspanyolca adı olan manzanilla de la muerte (“küçük ölüm elması”) tehlikeli özelliklerini daha iyi yansıtmaktadır. Bitki bir dizi toksin içerir ve meyvelerini yemek sizi öldürebilir ve kesinlikle ağzınızı ve yemek borunuzu kabartır.