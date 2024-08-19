Doğanın gizli tehlikeleri: Asla dokunmamanız gereken beş zehirli bitki!
Doğa, güzelliği kadar tehlikeleriyle de dikkat çekiyor. Görünüşte zararsız olan bazı bitkiler, temas edildiğinde veya yenildiğinde ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir. İşte, her zaman uzak durmanız gereken beş zehirli bitki!
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Doğanın büyüleyici güzellikleri arasında saklanan tehlikeler, farkında olmadan bizi tehdit edebilir. Çevremizde masum görünen bazı bitkiler, ciltte yanıklardan zehirlenmelere kadar ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. İşte detaylar!
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1. MANCHINEEL
Manchineel (Hippomane mancinella) Florida, Karayipler ve Orta ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerine özgü yaprak dökmeyen bir ağaçtır. Yaprakları ve meyveleri elmaya benzer ve bazen zararsız bir şekilde “plaj elması” olarak bilinir.
Ancak İspanyolca adı olan manzanilla de la muerte (“küçük ölüm elması”) tehlikeli özelliklerini daha iyi yansıtmaktadır. Bitki bir dizi toksin içerir ve meyvelerini yemek sizi öldürebilir ve kesinlikle ağzınızı ve yemek borunuzu kabartır.
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Yapraklarının ve kabuğunun sütlü özsuyu, güçlü bir alerjik cilt reaksiyonuna neden olan phorbol adlı tahriş edici bir kimyasal içerir. Ağacın üzerinden düşen yağmur damlaları florbolü toplayabilir ve altında duran bir kişiyi yakabilir. Ağaca dokunmak bile cildin kabarmasına neden olabilir.
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2. ZEHİRLİ SARMAŞIK
Kuzey Amerika'nın doğusunda yaşıyorsanız, zehirli sarmaşığın kötü şöhretli “üç yaprağına” dikkat etmeniz gerektiğini biliyorsunuzdur. Zehirli sarmaşık (Toxicodendron radicans) ve yakın akrabaları zehirli sumak (T. vernix) ve zehirli meşe (T. diversilobum) urushiol olarak bilinen bir kimyasal içerir.
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Dokunulduğunda, bu bitkilerin neredeyse tüm parçaları kontakt dermatit olarak bilinen şiddetli, kaşıntılı ve ağrılı bir deri iltihabını tetikleyebilir. Daha da korkutucu olanı, urushiol bitkilerle temas eden giysilerde, ayakkabılarda, aletlerde, toprakta veya hayvanlarda kalıcı olabilir ve böylece daha sonra şüphelenmeyen bir kurbanı zehirleyebilir.
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3. ISIRGAN OTU
Isırgan otu (Urtica dioica) Avrasya, Kuzey Amerika ve Kuzey Afrika'da bulunur ve Güney Amerika'nın bazı bölgelerine de sokulmuştur. Bu otsu bitkinin yaprakları ve genç sapları, formik asit ve diğer tahriş edici maddeler içeren batıcı tüylerle donatılmıştır.
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Dokunulduğunda, iğneye benzeyen bu tüyler batan asidi cilde enjekte ederek yanma, karıncalanma hissi ve kaşıntılı bir döküntüyü tetikler. Neyse ki semptomlar genellikle 24 saatten uzun sürmez. İlginç bir şekilde, pişmiş bitkinin yenmesi güvenlidir ve bazı yerlerde sebze olarak popülerdir.
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4. TAVŞANCIL OTU
İki yaban otu türü, dev yaban otu (Heracleum mantegazzianum) ve adi yaban otu (H. sphondylium), Avrupa'ya özgüdür ve ABD'nin bazı bölgelerinde doğallaşmıştır. Bu yabani kır çiçeklerinin yaprakları ve özsuyu furokumarin adı verilen kimyasallar içerir ve bunlardan kaçınılmalıdır.
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Temas, güneş ışığına maruz kalındığında cildin şiddetli kabarcıklar halinde patladığı fitofotodermatite neden olabilir. Özsuyu göze kaçarsa körlük meydana gelebilir.
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5. YILAN OTU
Yılan otu, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kesimlerinde yaygın olarak bulunan zehirli bir bitkidir. Bitki, küçük, beyaz çiçeklere sahiptir. Yılan otu ile temas halindeyseniz, etkilenen bölgeyi hemen sabun ve suyla yıkayınız ve ardından bir antibiyotik krem uygulayınız. Ayrıca, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi semptomlar yaşarsanız, derhal tıbbi yardım almalısınız
Kaynak: Brittanica