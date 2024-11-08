Doğan Holding'in gelirleri yüzde 24 arttı

Doğan Holding, 2024 yılı dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Doğan Holding, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdiği konsolide finansal tablolara göre; 2024 yılı dokuz ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 reel artışla 62,1 milyar TL konsolide gelir elde etti. Holding, dokuz aylık dönemde 3,8 milyar TL esas faaliyet karı elde ederken 2,9 milyar TL’lik net dönem karına ulaştı.

Holdingin dokuz aylık finansal sonuçlarını değerlendiren Doğan Holding CFO’su Bora Yalınay, yılın ilk dokuz ayında esas faaliyet karında yaşanan baskıları minimize etme hedefiyle çalıştıklarını ifade ederek “Odağına sürdürülebilir değer yaratmayı alan stratejimizi yüksek uygulama yetkinliğimizle birleştirerek zorlu geçen dokuz ayda başarılı bir performans elde ettik. Değişen ekonomik koşullara uyum sağlayabilen çeşitlendirilmiş potrföy yapımız bu dokuz aylık dönemdeki sonuçlarımıza önemli katkı sağladı.” dedi.

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Grup şirketlerindeki gelişmeleri ve gelecek hedeflerini değerlendiren Yalınay, sözlerini şöyle sürdürdü; “Kısa sürede sektöründe fark yaratan dijital sigorta şirketimiz Hepiyi Sigorta’nın yakaladığı güçlü büyümenin etkisiyle finansman ve yatırım segmentimizdeki gelirlerimiz, geçen yıla göre yüzde 94 arttı. Bu sayede Holding’in stratejik hedeflerinde önemli bir yeri olan sigorta sektöründeki büyümemiz sağlam bir ivme kazandı. Hepiyi Sigorta’nın yönettiği fon büyüklüğü gün geçtikçe büyümesini sürdürürken çok kısa bir sürede sektörde ana oyunculardan bir tanesi haline geldi. Yine bu dönemde büyümemizde önemli bir yeri olan MG markamızın otomotiv, ticaret ve pazarlama segmentindeki artan pazar payıyla birlikte yıllık bazda yüzde 25 gelir artışı elde ettik. Bu segmentte hem otomotiv hem motosiklet üretimi alanlarında hem halihazırda devam eden yatırımlarımız ve yeni arayışlarımız devam ediyor. İzmir’de motosiklet yatırımımız tamamlandı ve pilot üretim başladı. Sanayi ve ticaret segmentindeki önemli gücümüzü grup şirketlerimizden Karel ve Karel’in iştiraki olan ve bölgemizde güçlü uluslararası yapısı ile özel bir konumda olan Daiichi ile birlikte yükselen bir ivmeyle artırıyoruz. Sanayi şirketlerimizle tüketici, savunma, telekom ve otomotiv elektroniği alanında gücümüzü artırıyoruz. Karel’de modernizasyon ve kapasite artış yatırımımızda son aşamaya geldik. Yüzde 30 kapasite artışı ve yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesini sağlayacak bu yatırım Karel’in finansal performansını son çeyrekte daha iyi bir noktaya taşıyacaktır. Yenilenebilir enerji sektöründeki stratejik şirketimiz Galata Wind ise 2024 yılı dokuz ayında artan kapasitesiyle birlikte üretimde yüzde 10 artış kaydetti. Galata Wind ile 2025’te 576 MW ve 2026 ve sonrası da 1.086 MW kapasiteye ulaşma hedefimiz sürüyor. Doğru kurgulanmış ve çeşitlendirilmiş portföy yapımızla karlı büyüme hedeflerimizi ve finansal sağlamlığımızı korurken sürdürülebilir değer yaratma hedefimizle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.”