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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doğan Holding, Doğan Müzik'in haklarının tamamını devretti - İş-Yaşam Haberleri

        Doğan Holding, Doğan Müzik'in haklarının tamamını devretti

        Doğan Holding (DOHOL) Doğan Müzik Yapım ve Ticaret'te kalan paylarını Believe International'a devir işlemlerinin tamamlandığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2024 - 11:28 Güncelleme: 26.09.2024 - 11:28
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        Doğan Holding, Doğan Müzik'in haklarının tamamını devretti
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        Doğan Holding, Doğan Müzik’teki yüzde 60’lık payını Believe International’a sattı.

        DOHOL tarafından yapılan KAP açıklaması şu şekilde;

        “Believe International, Doğan Müzik Yapım ve Ticaret A.Ş.’nin (DMC) yüzde 60 oranındaki payını (8.171.903 TL nominal değerli pay), Şirketimizin dolaylı bağlı ortaklığı DMC Invest B.V.’den 21.07.2020 tarihinde satın almıştır.

        Bu defa; DMC Invest B.V.’nin sahip olduğu kalan yüzde 40 oranındaki payın (5.447.934 TL nominal değerli pay) 38.275.245 Euro bedel ile Believe International’a satış ve devir işlemleri tamamlanmıştır.

        Pay sahiplerimize ve kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.“

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