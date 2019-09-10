Doğan Holding'den 'yatırım bankası' açıklaması

Doğan Holding, mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusundaki haber üzerine Kamuyu Aydınlatma Platformu'na ( KAP) açıklama yaptı. Açıklamada, fırsat çıkması halinde yatırım bankası alımı ile ilgilenebileceklerini, ancak bu konuda henüz bir kararları olmadığını duyurdu.

Doğan Holding'in KAP'a yaptığı açıklama şöyle;

"Bir internet haber sitesinde (www.bloomberg.com),Şirketimiz'in mevcut bir yatırım bankasını satın alacağı veya yatırım bankacılığı lisanı için başvuru yapacağı konusunda bir haber yer almıştır.

Söz konusu haberde bahsi geçen "yatırım bankacılığı" da doğru fırsat çıkması halinde baktığımız sektörlerden biri olup, bu konuda henüz kesinleşmiş bir kararımız bulunmamaktadır. Konuya ilişkin bir gelişme olduğu takdirde ayrıca kamuya açıklama yapılacaktır."

DORUK FİNANSMAN ADLI KONUT FİNANSMAN ŞİRKETİ VAR

Doğan Grubu'nun Doruk Finansman adlı konut finansman şirketi bulunuyor. Şirket Alman Deutsche Bank ortaklığıyla kurulmuş, Doğan Grubu, Deutsche Bank AG'ye ait yüzde 49 oranındaki hisselerin tamamını 25 Ağustos 2017'de devir almıştı. Şirketin internet sitesindeki bilgilere göre Doruk Finansman; taşıt kredisi, dayanıklı tüketim malları teminine ilişkin krediler, konut kredisi, ipotek teminatlı bireysel finansman kredisi, hizmet sektörü kredileri ve stok finansmanı kredisi vermeye yetkili.