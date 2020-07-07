Doğan Holding hızlı büyüyen yüksek katma değerli sektörlere yatırım stratejisi kapsamında Sesa Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret AŞ'nin yüzde 70'ini 57.8 milyon euroya satın almaya karar verdi.

Şirketin dün akşam KAP'a yaptığı açıklamada esnek ambalaj sektöründe faaliyet gösteren Sesa'nın ardından aynı sektördeki başka şirketlere de yaptırım yapabileceğini belirtti.

Doğan Holding satın almayı kısmen banka kredisi, kısmen özkaynak ile finanse edecek. Nihai satın alma bedeli işlem kapandıktan sonra belli olacak.