Doğan Cüceloğlu'nun adı Siirt'te yaşatılıyor 

Ünlü sanatçı Gülben Ergen'in kurucusu ve başkanı olduğu 'Çocuklar Gülsün Diye' Derneği, 41. anaokulunun açılışını Siirt'in Baykan ilçesinde törenle gerçekleştirdi. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağışlanan 'Çocuklar Gülsün Diye Anaokulu'nda yaklaşık 100 öğrenci eğitim alacak.
Siirt Valisi Osman Hacıbektaşoğu, törende yaptığı konuşmada okulun yapımına vesile olan herkese teşekkür ederek, okula 16 Şubat 2021'de hayatını kaybeden psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun isminin verilmesinin ayrı bir anlam taşıdığını aktardı. Hacıbektaşoğlu, "Biz ne yapıyorsak çocuklarımız için, geleceğimiz için yapıyoruz. Prof. Dr. Cüceloğlu tüm ömrünü eğitime adamış bir insan. Bunları herkes başaramaz. Bütün Siirt adına çocuklarımız ve annelerimiz adına milletimiz adına kendisine Allah'tan rahmet diliyorum. Bu güzel anaokulunu çocuklar gülsün diye Baykan ilçesinin Fatih ilkokuluna armağan edenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Sanatçı Gülben Ergen ise dedesinin Siirt doğumlu olduğunu geçmişte burada Avukatlık yaptığını belirterek, Siirt'te bulunmaktan ayrıca mutluluk duyduğunu aktardı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaşayan çocukların okul öncesi eğitim olanağından faydalanması için 81 ilde hedefledikleri anaokulun 41'incisinin Siirt'te yapıldığını ifade eden Ergen, anaokulunda yaklaşık 100 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi.
Ergen, programın sonunda Prof. Dr. Cüceloğlu'nun eşinin kaleme aldığı mektubu okuduğu sırada duygulu anlar yaşayarak, gözyaşlarına hakim olamadı. Vali Hacıbektaşoğlu, sanatçı Gülben Ergen ve beraberindekiler kurdela kesimi son sonrası sınıfları gezdi, öğrencilerle bir araya geldi.
Gönüllülerin bağışlarıyla yapılan 'Çocuklar Gülsün Diye / Doğan Cüceloğlu Anaokulu'nun açılış törenine, Siirt Valisi ve Belediye Başkan Vekili Osman Hacıbektaşoğlu, eşi Güney Hacıbektaşoğlu, Sanatçı ve Dernek Başkanı Gülben Ergen, Baykan Kaymakamı Emin Bağlı, İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, ilçe protokolü, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaşlar katıldı.
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