Süper Lig takımlarından Kayserispor’un 18 yaşındaki file bekçisi Doğan Alemdar, Fransa Ligue 1 takımlarından Rennes'e transfer oldu.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada, “Altyapımızdan yetişen profesyonel futbolcumuz Doğan Alemdar’ın Fransa Ligue 1 takımlarımdan Rennes Kulübü'ne transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Anlaşmanın kulübümüze, Doğan Alemdar’a ve Rennes Kulübü'ne hayırlı olmasını diliyoruz” denildi.