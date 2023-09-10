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        Haberler Yaşam Doğallığı ön plana çıkararak güzellik algısını yıkan görüntüler!

        Doğallığı ön plana çıkararak güzellik algısını yıkan görüntüler!

        Genellikle insanlar, saçlarında çıkan beyazlıkları gizlemek isterler. Bunun için ise sürekli saçlarını boyatmak zorunda kalıyorlar. Ancak Amerikali kuaför ve renk uzmanı olan Jack Martin; güzellik algısını tamamen yıkıyor ev doğal güzelliğin muhteşem görüntüsünü ortaya çıkarıyor. İnsanların doğal saç renklerinin aslında ne kadar hoş olabileceğini gözler önüne seriyor. Müşterilerinin beyazlayan saçlarına küçük dokunuşlar yaparak bu renklerin insanların aurasını ne kadar değiştirdiğini gösteriyor ve yaş almayı adeta zarafetle kutluyor!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.09.2023 - 09:42 Güncelleme: 10.09.2023 - 09:42
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        Haberi Hazırlayan: Hacer Tonay
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