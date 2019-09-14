Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu, perşembe günü olağan toplantısını yaptı. Toplantıda, enerji sektörüne ilişkin konular masaya yatırıldı. Kurul’un gündemindeki önemli başlıklardan birini, “spot boru gazı ithalatı”na ilişkin usul ve esaslar oluşturdu. Kurul, daha önce sektörün ve tarafların görüşüne açtığı spot boru gazı ithalatına ilişkin usul ve esasları kısmi sayılacak bazı değişikliklerle kabul etti.

DÜZENLEMENİN HEDEFİ

Düzenleme ile istekliler, mevcut boru hatlarının bulunduğu ülkelerden Türkiye’ye “spot boru gazı” getirebilecek. Kaynaklar, bu düzenleme ile birlikte 1 yıl ve daha kısa sürelerle spot gazın ithal edilebileceğini söyledi. Kaynaklar, bir takvim yılında yıllık, 3’er aylık, aylık, günlük ve gün içi olacak şekilde spot gazının ithalatının yapılabileceğini söyledi.

Peki hedef ne? Hedef, uzun süreli kontratların yarattığı yüksek fiyat baskısını ve oluşan maliyeti azaltmak. İsteklilerin, ilgili ülkelerdeki tedarikçilerle görüşerek, Türkiye’ye daha düşük fiyattan, boru hatları üzerinden doğalgaz getirmelerini sağlamak.

İSTEKLİLER YARIŞACAK

İstekliler, BOTAŞ’ın var olan boru hattından spot gaz ithalatı yapmak için ayrılan kapasiteden yararlanmak için yarışacak. Yarışma sonrasında yapılacak sıralama ile “uygun” teklif sahipleri hattı kullanacak ve ithalat yapabilecek. İthalatın, 1 Ocak’ta başlaması bekleniyor.