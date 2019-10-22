K\u0131\u015f mevsimi geldi. Bir s\u00fcre sonra kombiler yanmaya ba\u015flayacak. Do\u011falgaz t\u00fcketimi de artacak. Bu a\u015famada Ankara\u2019da ve do\u011falgaz sekt\u00f6r\u00fcnde, abonelerin cebini vuran iki temel sorun konu\u015fuluyor. Birincisi, do\u011falgaz saya\u00e7lar\u0131nda ortaya \u00e7\u0131kan kalibrasyon ya da mekanik ar\u0131za sorununa ba\u011fl\u0131 ge\u00e7mi\u015fe y\u00f6nelik kesilecek t\u00fcketim faturas\u0131. \u0130kincisi, \u00f6zellikle \u00f6n \u00f6demeli saya\u00e7 kullanan vatanda\u015flara, abonelik iptali sonras\u0131nda kartlar\u0131nda kalan do\u011falgaz\u0131n paras\u0131n\u0131n hangi tarife(gaz\u0131 y\u00fckledikleri d\u00f6nemdeki fiyat m\u0131 yoksa cari\/g\u00fcncel fiyat m\u0131) \u00fczerinden iade edilece\u011fi. NEREDEYSE \u00c7EYREK ASIRI BULMU\u015e Birinci sorunla ba\u015flayal\u0131m. \u00d6zellikle \u00f6n \u00f6demeli saya\u00e7 kullan\u0131lan (abone, do\u011falgaz\u0131 sat\u0131n al\u0131yor, sayac\u0131na y\u00fckl\u00fcyor ve t\u00fcketiyor) b\u00f6lgelerin \u015fehiri\u00e7i da\u011f\u0131t\u0131m\u0131n\u0131 yapan baz\u0131 da\u011f\u0131t\u0131m \u015firketlerinin, abonelerine, saya\u00e7lar\u0131nda kalibrasyon sorunu ya da mekanik ar\u0131za bulundu\u011fu gerek\u00e7esiyle geriye y\u00f6nelik 15 hatta 20 y\u0131la uzanan s\u00fcrelerle t\u00fcketim faturas\u0131 kesti\u011fi saptand\u0131. \u015eirket ya da \u015firketlerin, bu tart\u0131\u015fmal\u0131 tahsilat ad\u0131m\u0131n\u0131, Bor\u00e7lar Yasas\u0131\u2019na dayand\u0131rd\u0131\u011f\u0131 belirtiliyor. EPDK\u2019DAN HAKSIZ TAHS\u0130LATA FREN EPDK, \u00e7ok say\u0131da abone \u015fikayetine ve tepkisine de neden olan bu konuda ilgili \u015firket ya da \u015firketleri yak\u0131n markaja ald\u0131. Kurum\u2019un, k\u0131sa s\u00fcre i\u00e7inde abone ma\u011fduriyetini giderecek bi\u00e7imde bir karar vermesi bekleniyor. Buna g\u00f6re, bu t\u00fcr durumlarda en fazla geriye y\u00f6nelik 1 y\u0131l fatura kesilebilecek. Abonelerden, bu gerek\u00e7eyle uzun y\u0131llar\u0131 kapsayacak bi\u00e7imde geriye y\u00f6nelik para tahsil edilemeyecek. Kartta yer alan do\u011falgaz\u0131n paras\u0131n\u0131n iadesine ili\u015fkin ikinci sorunla ilgili de baz\u0131 \u00e7al\u0131\u015fmalar yap\u0131ld\u0131\u011f\u0131, bu konuda da ad\u0131m at\u0131laca\u011f\u0131 belirtiliyor. \r \u00a0