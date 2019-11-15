15 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bu hafta Ankara’da enerji sektörünü çok yakından ilgilendiren önemli bir toplantı yapıldı. Çarşamba günü, “Doğalgaz Piyasasının Yol Haritası”nın tartışıldığı ETD’nin gerçekleştirdiği toplantıya, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’ndan üst düzey katılım oldu. Toplantıda, gaz sektörüyle ilgili bazı sunumlar yapıldı. Beklentiler konuşuldu, sorunlar dile getirildi.
BOTAŞ’TAN ÖNEMLİ SAPTAMALAR
BOTAŞ Genel Müdürü Burhan Özcan, toplantıda 2019 yılı gaz tüketimi ve 2020 yılına ilişkin bazı değerlendirmelerde bulundu. Özcan, 2019 yılının tamamlanmasına bir buçuk ay kaldığını anımsattı; hava sıcaklığının, mevsim normallerinin üzerinde seyrettiğini söyledi ve böyle devam edebileceği yönündeki tahminlerini paylaştı.
Özcan, bu durumun özellikle konut tüketim talebini etkilediğini ve talebin düşük seyrettiğini vurguladı. BOTAŞ’ın, talebin düşük seyretmesi nedeniyle bu yıl 1 milyar metreküp düzeyinde “al ya da öde” riski bulunduğunu belirten Özcan, 2019 yılı tüketiminin de 44-45 milyar metreküp düzeyinde gerçekleşebileceğini kaydetti.
Önceki yıllarda tüketim ne olmuştu? Türkiye, 2017 yılında 53 milyar 322 milyon, 2018’de 48 milyar 907 milyon metreküp gaz tüketti. Bu yıl tüketim, 45 milyar metreküp olması halinde, 2017 yılının 8 milyar metreküp altında kalacak.
Tüketimin düşmesinde sıcaklık kadar özel sektör doğalgaz santrallerinin bir bölümünün çalışmaması ve sanayide gerileyen talep de etkili oldu.
ÖZEL SEKTÖRDEN GAZ ALACAK MI?
BOTAŞ’ın yanı sıra özel sektör gaz ithalatçıları ve toptancılar da bu yıl yeterli miktarda gaz satışı yapamadı. Özel sektör, 6-7 milyar metreküp doğalgazda “al ya da öde”ye girme riskiyle karşı karşıya kaldı. Diğer bir deyişle Rusya’ya, tüketilmeyen gazın parasının ödenmesi söz konusu. BOTAŞ, geçen hafta şirketlere birer yazı göndererek, kasım ve aralık aylarında doğalgaz almayı planladığını, günlük satış yapabilecekleri miktarı ve fiyatı bildirmelerini istemişti.
Peki BOTAŞ, 1 milyar metreküp “al ya da öde” riski ile karşı karşıya bulunurken, özel sektörden gaz alır mı? Sektör temsilcileri, bu konuda ikiye bölünüyor. Bir bölümü “Almaz” derken, bir bölümü sözlerini bir “koşul”a bağlıyor. Bu kesime göre, “BOTAŞ, özel sektörden, piyasa fiyatının altında ucuz olursa doğalgaz satın alabilir. Böylece, gaz fiyatını paçallar ve düşürür. Burada fiyat avantajı oluşur” görüşünü dile getiriyor.
“AL YA DA ÖDE” MALİYETİ
BOTAŞ’ın 1 milyar, özel sektörün 7 milyar metreküplük “al ya da öde”si, 2 milyar dolarlık bir fatura
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