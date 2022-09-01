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Doğalgaza zam geldi! 1 Eylül 2022 doğalgaz zammı ne kadar ve yüzde kaç zam geldi?

Doğalgaza zam geldi! 1 Eylül 2022 doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç?

Edinilen son dakika bilgisine göre doğalgaza zam yapıldı. Doğalgaz fiyatlarına 1 Eylül (bugün) itibarıyle zam yapıldı. Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) gelen açıklama göre konutlarda kullanılan gazın birim fiyatı zam yapıldığını duyurdu. Zam haberinin ardından "1 Eylül 2022 doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç?" aramaları hız kazandı. İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

01.09.2022 - 01:24 | Güncelleme: ABONE OL

  • BOTAŞ tarafından yapılan açıklamaya göre 1 Eylül 2022 tarihi itibarıyla doğalgaz fiyatlarına zam yapıldığını duyurdu. Zam açıklamasının ardından birçok kişi konuya ilişkin aramalar yaparken doğalgaza yüzde kaç zam yapıldığı merak konusu oldu. Peki 1 Eylül 2022 doğalgaz zammı ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar...

  • BOTAŞ'TAN ZAM AÇIKLAMASI

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, eylül ayına ilişkin tarife tablosu yayımlandı. BOTAŞ’tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

     

    *Bilindiği üzere, doğal gaz ithal bir enerji kaynağı olup, %99’dan fazlası yapılan uluslararası anlaşmalar çerçevesinde yurt dışı arz kaynaklarından temin edilmektedir.

     

    *Dünyada pandeminin etkisinin azalmasıyla birlikte artan doğal gaz talebine bağlı olarak küresel enerji piyasalarındaki doğal gaz fiyatlarında yüksek oranda artışlar meydana gelmiş olup, bu durum kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte ve takip edilmektedir. Buna ilaveten, Avrupa’nın en büyük doğal gaz tedarikçisi konumundaki Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaş sonrasında doğal gaz fiyatlarındaki yükseliş artarak devam etmiş ve pandemi öncesine göre küresel piyasalardaki doğal gaz fiyatlarında %2000’e varan oranlarda artış meydana gelmiştir. Buna karşın, küresel piyasalardaki yüksek doğal gaz fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

     

    *Diğer taraftan, bağımsız yayın organı Evsel Enerji Fiyat Endeksi’ne (HEPI-Household Energy Price Index) ve EUROSTAT verilerine göre konutlarda ve sanayi kuruluşlarında Avrupa ülkeleri arasındaki en düşük fiyatlı doğal gaz ülkemizde kullanılmaktadır.

  • *1 Eylül 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması maalesef zorunlu hale gelmiştir. Bu kapsamda, 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

     

    ZAM ORANLARINI AÇIKLADILAR

     

    Konutlarda kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 20,4

     

    • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %47,6

     

    • Sanayide kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama %50,8

     

    Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın nihai satış fiyatlarında ortalama % 49,5 oranında artış yapılmıştır.

     

    Bu artışlara rağmen, özellikle Konutlarda kullanılan doğal gazda tüketicilerimize %80’in üzerinde destek verilmeye devam edilmektedir.”

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