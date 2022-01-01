Doğalgaz'a ne kadar zam geldi? sorusu gündemin en çok konuşulan konuları arasında. Yeni yılın ilk günüyle birlikte BOTAŞ'tan yapılan açıklamayla doğalgaz fiyatlarında artışa gidildi. İşte 2022 doğalgaz zammı

2022 DOĞALGAZ'A NE KADAR ZAM GELDİ?

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde 2022 yılı ocak ayı doğalgaz toptan satış fiyat tarifesiyle ilgili açıklama yapıldı.

Açıklamaya göre, konutlarda kullanılan doğalgaza yüzde 25 zam yapıldı. Büyük sanayi ve ticari kuruluşlara sağlanan doğalgaza yüzde 50 zam geldi.

BOTAŞ'TAN DOĞALGAZ ZAMMI AÇIKLAMASI

BOTAŞ'ın fiyat tarifesiyle ilgili açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

2021 yılı başından itibaren Dünya ve Avrupa enerji piyasalarındaki tüketicilerin, ğiyasalarda yaşanmakta olan olağandığı ve olağanüstü dalgalanmalara bağlı olarak fahiş enerji fiyatlarına maruz kaldıkları kamuoyu tarafından da yakinen bilinmekte olup, bütün dünyada yaşanan yüksek enerji fiyatları bugüne kadar tüketicilerimize aynı oranda yansıtılmamıştır.

1 Ocak 2022 tarihi itibari ile tüketicilerimizi imkânlar çerçevesinde asgari düzeyde etkileyecek şekilde doğal gaz satış fiyatlarında bir düzenleme yapılması zorunluluğu ortaya çıkmıştır.

Bu kapsamda 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

Konutlarda kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 25

Elektrik üretimi için kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 15

Elektrik üretimi haricinde kullanılan doğal gazın satış fiyatına yüzde 50 oranında artış yapılmıştır.