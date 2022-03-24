Doğalgaz yardımı başvuruları haftalardır gündemden düşmüyordu. Şubat ayı itibarıyla başlayan doğalgaz fatura yardımı başvurularının başlamasıyla birlikte merak konusu olan doğalşgaz yardımı ödemeleri için Mart ayı işaret edilmişti. Ülke genelinde araştırılan doğalgaz yardımı yattı mı, ödemeler ne zaman hesaplara yatacak sorusunun cevabı belli oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yeni senenin ilk günlerinde duyurulan doğalgaz yardımı ödemelerinin başladığını duyurdu. İşte doğalgaz yardımı ödemeleri ve başvuruları hakkında merak edilenler...