DOĞALGAZ YARDIMI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yönelik doğalgaz tüketim desteğini düzenli sosyal yardım programlarımıza dâhil ettik. Yıllık 900 ila 2 bin 500 lira arasında olan toplam 8 aylık ödeme miktarını 1.500 ila 3 bin 500 liraya yükselttik." demişti.

Konuyla ilgili Bakanlıktan da açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Yeni doğalgaz düzenlememizle birlikte vatandaşlarımıza tahsis edeceğimiz yıllık tutarı 1500 ila 3 bin 500 lira arasına çıkardık. Bu kapsamda, ödemelerimizi 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda ödeme yapmak üzere düzenli hale getirdik. Böylelikle vatandaşlarımıza sunduğumuz doğalgaz desteğini aylık 112 ila 312 liradan aylık 188 lira ila 438 liraya yükseltiyoruz." ifadeleri yer aldı.