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Doğalgaz yardımı nasıl yapılır, başvuru şartları ne? Doğalgaz fatura desteği ne kadar olacak, ne zaman ve kimlere ödenecek? eDevlet başvuru ekranı

e-Devlet 2022 Doğalgaz desteği başvuru ekranı: Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır?

Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni yılın ilk kabine toplantısının ardından duyurduğu Doğalgaz yardımı için geri sayım bitti, Doğalgaz yardımı başvuruları başladı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önceki yıllarda kömür yardımı olarak ödenen desteğin devamı görevinde olan doğalgaz yarımının başvuru şartlarını vatandaşlarla paylaştı. Doğalgaz desteği başvuru şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor.

25.02.2022 - 10:47 | Güncelleme: ENERJİ

  • Doğalgaz yardımı başvuruları başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 Doğalgaz yardımı desteği tutarını ve ödeme tarihini geçtiğimzi haftalarda açıklamıştı. Doğalgaz fatura desteği için başvuru yapacak adaylar için doğalgaz yardımı başvuru şartları duyuruldu. Doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayı işaret edildi. Doğalgaz yardımı desteği başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı 

  • DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURULARI BAŞLADI!

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ihtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirilen Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvuruların bugün itibarıyla başladığını açıkladı. Doğalgaz Tüketim Desteğine başvuruların e-Devlet üzerinden yapılacağını belirten Bakan Yanık, “Desteğimizden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, sistem üzerinden Bakanlığımızca sunulan Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti ekranından gerekli bilgileri doldurarak başvurularını yapabilecek” dedi.

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE KADAR?

    Ödemelerin Mart ayı içerisinde yapılacağını hatırlatan Bakan Yanık, “İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğalgaz Tüketim Desteğinde başvurular bugün itibarıyla başlıyor. Isıl harita baz alınarak iki dönemlik belirlediğimiz destek tutarımız 450 TL - 1.150 TL arasında değişecek” ifadelerini kullandı.

  • DOĞALGAZ FATURA YARDIMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğalgaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceğini bildiren Bakan Yanık şunları söyledi:

  • DOĞALGAZ FATURA YARDIMI ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

    “Doğalgaz Tüketim Desteğini hem faturalı hem de ön ödemeli sayaç kullanan hanelere vereceğiz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızın, e- Devlet’ten yaptıkları başvuruları onaylandıktan sonra hak sahipliği bulunan vatandaşlarımız PTT’ye gidip faturalarını ibraz ederek destekten yararlanabilecek. Diğer yandan ön ödemeli sayaç kullanan vatandaşlarımızın ise destek miktarı kartlarına yatırılacak.”

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