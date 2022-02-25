Doğalgaz yardımı başvuruları başladığından beri en çok araştırılan konulardan biri de Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır sorusunun cevabı oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık 2022 Doğalgaz yardımı desteği tutarını ve ödeme tarihini geçtiğimzi haftalarda açıklamıştı. Doğalgaz fatura desteği için başvuru yapacak adaylar için doğalgaz yardımı başvuru şartları duyuruldu. Doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayı işaret edildi. Doğalgaz yardımı desteği başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı