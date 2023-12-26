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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar?

        Havaların soğuduğu ve kış aylarının etkili olduğu günlerde doğalgaz desteği başvuruları ve ödemelerin yapılacağı tarihe ilişkin araştırmalar sürüyor. Hatırlanacağı gibi gerçekleşen son Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğalgaz desteğinin bu yıl için artırıldığını açıklamıştı. Yapılan bu açıklama, "Doğalgaz desteği ne kadar oldu, doğalgaz yardımı ne zaman yatacak?" Sorularını beraberinde getirdi. İşte doğalgaz yardımı başvuru ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 19:06 Güncelleme: 26.12.2023 - 19:06
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        • 1

          Ocak ayına sayılı günler kala yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili olmaya devam ediyor. Sıcaklıkların düşmesi, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi ailelere verilen doğalgaz desteği başvurularını gündeme getirdi. Doğalgaz Tüketim Desteği başvuruları bilindiği gibi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, "Doğalgaz yardımı başvurusu nasıl yapılır? Doğalgaz desteği ne kadar, ne zaman yatacak?" İşte doğalgaz yardımı başvurularının hesaplara yatacağı tarih...

        • 2

          DOĞALGAZ DESTEĞİ NE KADAR OLDU?

          Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara sunulan doğalgaz desteğinin yeni düzenlemeyle aylık 112 ila 312 liradan; 188 lira ila 438 liraya yükseltildiğini bildirdi.

          Zamdan önce hane başına yıllık 900 ila 2 bin 500 lira destek veriliyordu. Yeni karar ile birlikte hane başına yıllık olarak bin 500 ila 3 bin 500 lira arasında ödeme yapılacak. Bu kapsamda ödemeler 8 ay boyunca kış dönemine gelen aylarda gerçekleştirilecek.

        • 3

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

          Bakanlık, 3294 sayılı Kanun kapsamında olan veya dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen hanelere doğalgaz desteğinde bulunuyor.

          Bu yılın son 3 ve yeni yılın ilk 3 ayı olmak üzere 6 aylık zaman dilimde ödenen doğal gaz desteği kapsamında, yılın son 3 ayı için planlanan ödemeler ihtiyaç sahiplerinin hesaplarına yatırılması bekleniyor. Ancak kesin bir tarih yok.

        • 4

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI

          Doğalgaz desteği başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden alınıyor. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfasına giriş yapan adaylar kimliklerini doğrulayarak başvurularını iletebilirler.

          DOĞALGAZ YARDIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYIN

        • 5

          DOĞALGAZ DESTEĞİ ÖDEMELERİ İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

          “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin; “Doğalgaz Tüketim Desteği” programından hanelerin faydalanabilmesi için, başvuru sahibinin;

          Türk vatandaşı olması,

          e-Devlet kapısı üzerinden destek programına başvuruda bulunması,• Doğalgaz arzı sağlanan ilçe/beldede ikamet ediyor olması,

        • 6

          İkamet adresinde ön ödemeli ya da faturalı sayaca bağlı bir doğal gaz aboneliği bulunması

          Ödenecek faturasının resmi ikamet adresine ait mesken abone grubuna ait olması,

          Hakkında ilgili SYD Vakfınca hak sahipliği kararı verilmesi.

        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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