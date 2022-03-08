Doğalgaz yardımı başvurusu yapan vatandaşların gündeminde doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak sorusu var. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından e Delet sistemi üzerinden alınan başvurular sonucunda ödemelerin senede iki defa yapılacağı duyurulmuştu. Doğalgaz desteği başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve başvuru şartlarını merak ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, doğalgaz yardımı başvuru şartlarını ve başvuru detaylarını açıklamıştı. Doğalgaz yardımı ödemeleri hakkında