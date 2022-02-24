2022 yılının ilk sabahına yüzde 25 doğalgaz zammıyla başlayan vatandaşların gündeminde Doğalgaz fatura desteği başvuruları var. Alie ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da açıklanan doğalgaz yardımı başvuruları ile ilgili başvurular başladı, doğalgaz yardımı başvuru şartları nedir sorusu araştırılmaya başladı. Doğalgaz desteği ödemeleri için Mart ayı işaret edildi. Doğalgaz yardımı desteği başvuru şartları ve e Devlet başvuru ekranı