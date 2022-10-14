Kış aylarına kısa bir süre kala yeniden doğalgaz masrafları artacak olan milyonlarca vatandaşımız, doğalgaz desteği ile ilgili aramalar yapıyor. Konuya ilişkin en çok doğalgaz desteği nasıl alınır ve destek başvurusu nereden ve nasıl yapılır sorularının cevaplarını arıyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...