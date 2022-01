Doğalgaz ve elektrik kısıntılarından muafiyet talebi

HABERTURK.COM

BOTAŞ’ın ilaç, et ve et ürünleri ile süt ve süt ürünleri üreten işletmeler için doğalgaz kısıntısı uygulamasını sonlandırmasından sonra ambalaj sektörü de bu uygulamadan yararlanmayı talep etti. Konuyla ilgili görüşlerini dile getiren Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, “İlaç, et ve süt ürünleri başta olmak üzere gıda, içecek, sağlık ve temizlik ürünlerini kapsayan sektörlere hizmet veren bir sanayi olarak fabrikalarımızda doğalgaz ve elektrik kısıntıları için muafiyet talep ediyoruz.” dedi.

“MUAF TUTULAN SEKTÖRLERİN EN ÖNEMLİ PAYDAŞIYIZ”

Sarıbekir, “Sektör olarak bizler de doğalgaz ve elektrik kısıntılarından muaf tutulmayı talep ediyoruz. Var olan üretim akışımızın bozulmaması adına bu talepte bulunuyoruz. Fabrikalarımızın üretime devam etmesi, ambalaj tedarikinin ve ekonomik hareketliliğin mümkün olması anlamına geliyor. Bu şartlar altında bizlerin de doğalgaz ve elektrik kısıntısından muaf tutulması gerekiyor. Konuyla ilgili sevindirici gelişmelerin yaşanmasını talep ediyoruz.” dedi.

“PANDEMİ SÜRECİNDE BİLE ÜRETİMİ AKSATMADIK”

Pandemi sürecinde Avrupa’da üretim çarkları durdu. Türkiye sanayisi ise bu dönemde virüse karşı tüm önlemlerini alarak üretmeye devam ettiğini belirten Zeki Sarıbekir, "Sektör olarak bizler de bunun bilinciyle hareket ettik. Herhangi bir aksama olmaması için gerekli tüm önlemleri alarak üretime devam ettik ve tedarik zincirlerinin devamlılığı için hiç durmadan çalıştık. Koronavirüsle birlikte insan sağlığı için ambalajlı ürünlerin önemi bir kez daha öne çıktı. Ambalaj olmadan ürünler satılamaz ve sevk edilemez. Her zaman söylediğimiz gibi satın aldığımız ürünün ambalajı, onun güvencesidir. Bu sebeple diğer sektörlere sağlanan muafiyet, özellikle koronavirüs ile mücadelenin devam ettiği günümüzde öncelikli sektörler listesindeki tüm sektörlere tedarik zincirinin en önemli halkası olan bizlere de muhakkak sağlanmalı.” diye vurguladı.