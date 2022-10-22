Doğalgaz tüketim desteği yardımları devam ediyor. 5 Eylül tarihi itibarıyla başlayan doğalgaz tüketim desteği başvurularının ne zaman sona ereceği birçok kişi tarafından yakından takip ediliyor. Vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören doğalgaz destek ödemeleri, bilindiği gibi 900 lira ile 2 bin 500 lira arasında değişmektedir. Peki Doğalgaz tüketim desteği yardımı ne kadar, başvuru şartları neler, kimlere verilir? İşte konuya ilişkin merak edilen soruların yanıtı...