AA

Uluslararası vergi, denetim ve danışmanlık şirketi Deloitte Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Sektör Lideri Elif Düşmez Tek, Karadeniz'deki tarihi keşfin Türkiye'nin müzakere gücünü artıracağını öngördü. Gaz keşfinin Türkiye için son derece önemli bir gelişme olduğunu belirten Elif Düşmez Tek, "Elbette projenin geliştirilmesi için atılması gereken çok sayıda adım ve bunlara ilişkin belirsizlikler mevcut. Ancak dönüşen enerji dünyasında doğalgaz güvenilir bir enerji kaynağı olarak varlığını ve önemini sürdürmeye devam edecek." diye konuştu.

'STRATEJİK ÖNEME SAHİP'

Diğer taraftan, düşen petrol ve doğalgaz fiyatlarıyla daralan talebin yeni keşiflerin fizibilitesini olumsuz yönde etkileyebildiğini kaydeden Elif Düşmez Tek, "Fakat ithalata bu denli bağımlı ülkemiz için bu rezervlerin varlığı arz güvenliği ve müzakere gücü açılarından stratejik öneme sahip. Keşfedilen bu rezerv, önümüzdeki yıllarda sona erecek uzun dönemli doğalgaz sözleşmelerinin yeniden şekillendirilmesinde, hali hazırda yaşanan fiyat düşüşleriyle birlikte ülke olarak elimizi kuvvetlendiren bir gelişme olarak değerlendirilmeli." dedi.