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Doğalgaz ödemeleri başladı mı? 2022 Aralık ayı doğalgaz ödemeleri tarihi | Fatura desteği

Doğlagaz desteği Aralık ayı ödemeleri başladı mı

Doğalgaz desteği Aralık ayı ödemeleri faturaların gelmesiyle birlikte araştırılmaya başladı. Hatırlanacağı gibi geçtiğimiz ay ödemler 12 Kasım tarihinde yapılmıştı. Gözler ise Aralık ayı ödemeleriyle ilgili detaylarda. İşte merak edilip araştırılanlar...

Giriş: 16.12.2022 - 18:20 | Güncelleme: ABONE OL

  • Doğalgaz yardımı Aralık ayı ödemeleri ne zaman başlayacak? Faturaların gelmesiyle birlikte yardım alanlar bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, doğalgaz ödemeleri ne zaman başlayacak? Hatırlanacağı gibi doğalgaz desteği ödemeleri geçtiğimiz ay 12 Kasım itibarıyla başladı. Gözler ise Aralık ayı ödeme tarihinde... Peki, doğalgaz yardımı ödemeleri sorgulaması nasıl yapılır? İşte doğalgaz desteğiyle ilgili merak edilip araştırılanlar...

  • DOĞALGAZ YARDIMI ÖDEMELERİ BAŞLADI

    Kış dönemine ilişkin başvuruların, e-Devlet sistemi üzerinden 5 Eylül itibarıyla alınmaya başladığını bildiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Başvuruda bulunan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca hak sahipliği onaylanan 336 bin hanemize toplam 271,7 milyon TL'lik destek verdik" dedi.

    İhtiyaç sahibi olan, doğal gaz altyapısı bulunan 603 ilçede ikamet eden ve ikamet adresinde doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabildiğini ifade eden Bakan Yanık, "İhtiyaç sahibi hanelere yönelik hayata geçirdiğimiz Doğal Gaz Tüketim Desteği’nde kış dönemi ödemelerimiz başladı. Isıl harita baz alınarak belirlediğimiz destek tutarımız yıllık 900 TL – 2. 500 TL arasında değişiyor" ifadelerini kullandı.

    Aralık ayı ödemeleri için başvuru yapmayanların başvuruda bulunduktan sonra PTT şubelerinden öedemlerini almaları gerekmektedir. 

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ ARTIRILDI!

    Dün ki Kabine Toplası'nda ardından  destek ödemleriyle ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan bi önceki Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada ise destek ödemlerinin artırıldığını şu sözlerle ifade etmişti:

    ''Biz sosyal destekleri sadece yoksullara değil hak ve ihtiyaç sahibi tüm vatandaşlarımıza verildiği anlayışla sistemi sürekli geliştiriyoruz. Bu kapsamda doğalgaz tüketim desteğidir. Şubat ayından itibaren başvuruları alınmaya başlayan bu desteğin ilk ödemelerini 311 bin haneye yapmıştık."

  • 900-2500 TL OLARAK ARTIRDIK!

    Yeni başvuru döneminde ev sahipliği yanında kiracıları da doğalgaz desteğine aldık. Hane bayşı 900 lira ile 2 bin 500 lira olacak şekilde arttırdık.

    Kronik hastası, yaşam destek cihazı bulunan hanelere yüzde 5 ilave edilecektir. 3 milyar liralık doğalgaz desteği vererek vatandaşlarımızı karda, kışta sıcak bir yuvaya kavuşturmakta kararlıyız.''

     

  • DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Doğalgaz yardımı başvuruları 5 Eylül'de e-devlet üzerinden başladı.

    İhtiyaç sahibi olmak şartıyla doğalgaz altyapısı bulunan 647 ilçe/beldede ikamet eden ve doğal gaz aboneliği olan bütün vatandaşların destekten yararlanabileceği önceki dönemde açıklanmıştı.

     

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