​Kum ile Kaleşah mahalleleri arasındaki 3 kilometrelik kısımda, 4 gün önce doğalgaz hattı için çalışma başlatıldı.

DHA'nın haberine göre doğal gaz borusu yerleştiren ekipler, dün kazı sırasında tarihi olduğu düşünülen bazı parçalar buldu.

Çalışmalar durdurulurken, Amasra Müze Müdürlüğü'ne haber verildi.

Gelen ekiplerin incelemesinde, parçaların Roma dönemine ait sütunlar olduğu belirlendi.

Sütun parçaları, müze müdürlüğünde koruma altına alındı.

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da bölgeye gelip, yetkililerden bilgi aldı.